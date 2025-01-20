Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarını hedef alan, tehditkâr açıklamalar kabul edilemez olduğunu söyledi. ANKARA (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen adli soruşturmalara yönelik tehditkar açıklamaların asla kabul edilemez olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla igili ilk kez açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Bakan Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasamızın 138. maddesine göre; Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak, Hukuk Devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez. Başkan Alemdar, Federasyon Başkanı Erdem ve yönetimini konuk etti Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Anayasamızın 138. maddesine…

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 20, 2025

"Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır" diyen Bakan Tunç, paylaşımında, "Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.