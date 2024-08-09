Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otobüsün köprünün ayağına çakılması ile meydana gelen kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Polatlı ilçesi Eskişehir yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı, meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yıldırım'ın yeni hedefi konut stokunu artırmak Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından…

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 9, 2024

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.