Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası gerçekleşen eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencileri için, "Dosyalardaki duruma göre savcılıklar, yargı tarafından gerekli kararlar verilecek." dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik operasyon sonrası gerçekleşen eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama yaptı.

Tutuklu öğrencilerle ilgili olarak, hukuki değerlendirmenin cumhuriyet savcılıkları ve sulh ceza hakimlikleri tarafından yapılacağını söyleyen Bakan Tunç, "Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır." dedi.

"ÇIPLAK ARAMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakan Tunç, gözaltında çıplak arama iddialarına ilişkin soruyu da yanıtladı. "Birilerinin 'çıplak arama' şeklinde ifade ettiği hususlar ülkemizde kesinlikle söz konusu değil. Buna izin veremeyiz." diyen Adalet Bakanı, bu konudaki yönetmeliğin açık olduğunu ifade etti.

Tunç, "Cezaevlerine yasaklı madde sokulmaması bakımından eğer bir şüphe durumu varsa cezaevine detaylı arama yetkisi verilmiştir. Bu yetki kullanılırken kişinin mahremiyetine özellikle dikkat edilir. Bu detaylı aramada kişinin mahremiyeti, özellikle aynı cinsten kişinin aramış olması, kıyafetlerinin dışında kendisine ekstra bir kıyafet verilmiş olması gibi tedbirleri alınarak detaylı arama yapılır." diye konuştu.

İşkenceye sıfır tolerans politikasından taviz vermeyiz. Cezaevinde tutuklu bulunanlar, devletimize emanettir. Masumiyet karinesine önem veriyoruz.

https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1909163288824565937