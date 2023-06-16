Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve diğer ülkelerin sektörleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasını hedefleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.ANKARA (İGFA) - DEİK Başkanı Nail Olpak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerini ileterek, DEİK ile ilgili bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DEİK kapsamında 152 iş konseyi oluşturduklarını, oluşturulan bu konseylerin iş dünyasındaki öneminin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu da kabulden duyulan memnuniyeti dile getirerek, bu zamana kadar olan süreçte iş dünyasıyla karşılıklı diyalog içinde olduklarını, sorunlardan ve taleplerden haberdar olunduğunu, çözüm odaklı olduklarını ve bundan sonraki süreçlerinde karşılıklı iletişim içinde, iş dünyasıyla birlikte, Türkiye Yüzyılı Hedefleri kapsamında yatırım ve projelere devam edildiğini ve birlikte çalışacaklarının sözünü verdi.