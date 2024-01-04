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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bakanlık binasında, İranlı mevkidaşı İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'da olan iki patlamada İranlı vatandaşların öldüğünü üzüntüyle öğrendiğini belirterek, taziyede bulundu. Bakan Uraloğlu, "Hepimizin beklentisi, temennisi, gayreti coğrafyamızda güvenin sağlanmasıdır" dedi.

İRAN İLE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ

İranlı mevkidaşı ve beraberindeki heyet ile yapılan görüşmede Bakan Uraloğlu, Türkiye ile İran arasında ulaştırma konusunda yapılabilecek yeni iş birlikleri ve potansiyel projeleri ele aldı.

Bakan Uraloğlu, iki ülke arasındaki uluslararası ticaretin devam etmesi, dost ve kardeş ülke İran ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonominin lokomotifi ulaştırma sektörünün devamlılığını sağlayabilmek için yakın iş birliği ve koordinasyon içinde kararlar aldıklarını kaydetti.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash karayolu, demir yolu ve havayolu taşımacılığı konularının ele alındığı heyetlerarası görüşmede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğluna misafirperverlikleri için teşekkür etti. Uraloğlu, İranlı mevkidaşına Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin bulunduğu vazo hediye etti.