Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC'nin altyapısının güçlenmesi vatandaşlarının refahı için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşerek, beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Yapılan görüşmelerde karayolları, denizcilik, PTT ve diğer alanlarda iş birliğini artıracak çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyetler arası yapılan görüşmelerde K.K.T.C. Limanlarının hizmet kalitesinin artırılması ve güçlendirilmesi ele alındı.

KKTC'de Liman Bilgi Yönetim Sisteminin geliştirilmesi hususunda teknik iş birliğine gidilmesi, posta hizmetlerinde iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Özellikle kırsal kesimlerde üretilen ürünlerin PTT AVM üzerinden tüketicilere ulaştırılması, karayolları alt yapısının geliştirilmesi ve bakım-tutumuna ilişkin ilave iş birliklerinin değerlendirilmesi ve bakanlıkları yetki alanındaki uluslararası kuruluşlarda iş birliğinin geliştirilmesi de gündeme gelen konular arasında yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, KKTC ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan iş birliğinin daha da güçlenmesi için gerekenlerin yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, söz konusu iş birliğininh iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilerleyerek, bölgesel kalkınma ve ulaşım alanında önemli adımlar atılmasını sağlayacağını söyledi.