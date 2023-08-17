Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Konya Projeleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Yatırım incelemelerinde bulunmak üzere Konya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bakan Uraloğlu ilk olarak Büyükşehir Taş Bina’da oluşturulan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni inceleyerek Başkan Altay’dan merkez hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Şeref Defteri’ni de imzalayan Bakan Uraloğlu, yaptığı çalışmalar için Başkan Altay’a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya projelerine verdiği destek için Bakan Uraloğlu’na teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Konya Projeleri Koordinasyon Toplantısına katıldı.

KONYA’NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN 72 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakanlık olarak bugüne kadar Konya’nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 72 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şehir genelinde tamamlanan ve devam eden çalışmaları anlatarak şöyle devam etti:

“Konya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp bin 272 kilometreye ulaştırdık. 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya’da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk. Ayrıca şu anda devam eden 12 ayrı karayolu projesinin bedeli yaklaşık 16,5 milyar lira. 122 kilometrelik Konya Çevre Yolu’nu, 2x3 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, 3 kısım halinde projelendirdik. Konya-Karaman ve Konya-Ereğli yolları arasındaki bağlantıyı sağlayan 22 kilometrelik birinci kısmı 2020 yılında trafiğe açtık. Çalışmaları devam eden 46 kilometrelik ikinci kısım ise Konya-Ereğli, Konya-Aksaray, Konya-Ankara ve Konya-Afyon yolları arası bağlantıyı sağlayacak. Bugüne kadar 21 kilometrelik Ankara Yolu Köprülü Kavşağı’nı ve Aksaray Yolu Köprülü Kavşağı’nı tamamladık. Bu yıl içinde 8 kilometrelik kesimin yanı sıra 2 adet tek köprünün tamamlanmasını hedefliyoruz. 2024 yılı sonuna kadar da 2.kısımın tamamını bitirerek trafiğe açmayı planlıyoruz. 54 kilometrelik üçüncü kısım çalışmalarına da yatırım programına alındıktan sonra başlayacağız.”

“KONYA’NIN DEMİRYOLU AĞININ GÜÇLENMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK”

Konya’nın demiryolu ağının güçlenmesi için de çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, “Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren ve Konya-Karaman Hızlı Tren Hatlarını açtık. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya’yı çok önemli lojistik bir üs haline getirdik. KONYARAY Projesini başlattık. Bu projeyle ‘Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar’ diyerek, bir kez daha Konyalı kardeşlerimizin huzurundayız. 45,9 kilometre uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB’ler, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 28 Nisan’da yer teslimini yaptığımız projemizin birinci etabı olan 17,4 km’lik Konya Gar - Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 13 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece; mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Bir saat süren seyahat süresini de 30 dakikaya indireceğiz. Havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı trene bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar planlayarak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu Şantiyesi ve Konyaray Banliyö Hattı çalışmalarında da incelemelerde bulundu.