Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 vesilesiyle gideceği Güney Kore Cumhuriyetinde 11-12 Eylül tarihlerinde bir dizi temasta bulunacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GICC 2024 vesilesiyle 11-12 Eylül tarihlerinde Güney Kore Cumhuriyetinde bir dizi temasta bulunacak.
11 Eylül Çarşamba günü ilk olarak T.C. Seul Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Salih Murat Tamer ile görüşecek olan Bakan Uraloğlu, bu ziyaretin ardından Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile bir araya gelecek. Uraloğlu, bu görüşmede ise özellikle iki ülkenin haberleşme ve altyapı projelerindeki iş birliği potansiyellerini ele alacak, stratejik köprüler kuracak. Türkiye ve Korenin mühendislik, teknoloji ve altyapı alanlarındaki deneyimlerinin masaya yatırılacağı toplantı stratejik iş birliğini daha da derinleştirecek.
Yoğun Kore programı kapsamında, uluslararası şirketleri ve kurumları buluşturarak yeni iş birliklerine kapı aralayan GICC 2024e katılacak olan Bakan Uraloğlu, burada ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunacak. Fuar alanında gerçekleştirilecek istişarelerin ardından ise Koreli ve Korede yaşayan Türk iş insanları ile bir araya gelecek olan Uraloğlu, Türkiyenin lojistik, ulaşım ve altyapı yatırımları için temaslarda bulunacak. Bu toplantının ardından Gyeongbok Sarayı ve Namsan Seul Kulesini ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlunun programına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da eşlik edecek.
Bakan Uraloğlu ziyaretin ikinci gününde Seulden hızlı tren ile Busana geçecek ve burada Türkiye'nin Kore savaşında kaybettiği 721 şehitten 462sinin kabrinin bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığını ziyaret ederek Türk Anıtı'na çelenk bırakacak.