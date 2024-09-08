Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 vesilesiyle gideceği Güney Kore Cumhuriyetinde 11-12 Eylül tarihlerinde bir dizi temasta bulunacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GICC 2024 vesilesiyle 11-12 Eylül tarihlerinde Güney Kore Cumhuriyetinde bir dizi temasta bulunacak.

11 Eylül Çarşamba günü ilk olarak T.C. Seul Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Salih Murat Tamer ile görüşecek olan Bakan Uraloğlu, bu ziyaretin ardından Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile bir araya gelecek. Uraloğlu, bu görüşmede ise özellikle iki ülkenin haberleşme ve altyapı projelerindeki iş birliği potansiyellerini ele alacak, stratejik köprüler kuracak. Türkiye ve Korenin mühendislik, teknoloji ve altyapı alanlarındaki deneyimlerinin masaya yatırılacağı toplantı stratejik iş birliğini daha da derinleştirecek.

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Yoğun Kore programı kapsamında, uluslararası şirketleri ve kurumları buluşturarak yeni iş birliklerine kapı aralayan GICC 2024e katılacak olan Bakan Uraloğlu, burada ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunacak. Fuar alanında gerçekleştirilecek istişarelerin ardından ise Koreli ve Korede yaşayan Türk iş insanları ile bir araya gelecek olan Uraloğlu, Türkiyenin lojistik, ulaşım ve altyapı yatırımları için temaslarda bulunacak. Bu toplantının ardından Gyeongbok Sarayı ve Namsan Seul Kulesini ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlunun programına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da eşlik edecek.

Bakan Uraloğlu ziyaretin ikinci gününde Seulden hızlı tren ile Busana geçecek ve burada Türkiye'nin Kore savaşında kaybettiği 721 şehitten 462sinin kabrinin bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığını ziyaret ederek Türk Anıtı'na çelenk bırakacak.

Kaynak: igf