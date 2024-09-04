Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi’ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, müzenin hizmete alındığı 2013 yılından bugüne kadar toplam 513 bin kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT’nin kuruluşundan günümüze kadar hizmetlerini sunarken kullandığı eşyaların sergilendiği PTT Pul Müzesini ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, 2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 513 bin ziyaretçinin ağırlandığını belirterek, “2024 yılının başından bugüne kadar da yaklaşık 72 bin ziyaretçiyi ağırladı. Demek ki bu sene 100 bini geçeceğiz gibi gözüküyor, dolayısıyla her geçen gün ilginin biraz daha arttığını söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında dünyadaki posta tarihine de değinen Bakan Uraloğlu, “Posta tarihinde milattan birkaç bin yıl öncesine kadar gidebiliyoruz. Müzemizde bununla ilgili de bazı görseller ve canlandırmalar söz konusu. Merak edenler, bilgilenmek isteyenler için güzel bir soluklanma mekanı diye düşünebiliriz.” dedi. Dünyada 1840 yılında, Osmanlı’da ise 1863 yılında ilk pulun basıldığı bilgisini paylaşan, PTT Pul Müzesi’nde pul koleksiyonları ve arşivlerinin olduğunu söyleyerek, “Bununla beraber de telgraf makinelerinden tutun telefonlara kadar postaların korunduğu silahlara kadar burada güzel bir sergi var.” dedi.

Bakan Uraloğlu, para basımının bir ülkenin egemenliği için neyse pul basımının da aynı anlama geldiğini vurgulayarak, “Esasında şunu da gözden kaçırmamamız gerekir bir para basımı neyse pul basımı da egemenlik anlamında aynı anlama geliyor. Onun için biz de 1863’te kendi pulumuzu basmışız. O günden beri de pulu sürekli tedavülde tutmuşuz, basmaya devam etmişiz. Bununla ilgili de çok güzel görseller var.” dedi.

PTT Pul Müzesi’nin geçmişte bankacılık hizmeti verdiğini de belirten Bakan Uraloğlu, burada bulunan kasaların geçmişte paraları koruduğu gibi günümüzde de pulları koruduğunu ifade ederek, “5 katlı güzel bir bina. İklimlendirilmesi yapılmış her türlü koruma tedbiriyle beraber. Bu bizim tarihi hazinemizi, tarihi değerlerimizi gelecek nesillere aktarma noktasında çok güzel bir çalışma olmuş. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. PTT’mize böyle bir hizmet sunduğundan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah başta Ankaralı hemşerilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızı burayı gezmeye davet ediyorum ve bir geliş ücretinin de olmadığını buradan bildirmek istiyorum, gelecek olanlar inşallah bizim misafirlerimiz olacak.” diye konuştu.