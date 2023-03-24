Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan çadır kentte depremzede vatandaşlarla birlikte orucunu açtıKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden olan Hatay’ın Defne ilçesinde ilk iftar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan çadır kentte yapıldı. Yaşanan deprem felaketinin ardından Ramazan ayının ilk gününde bakanlar depremzedelere eşlik etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hatay’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan çadır kenti ziyaret etti. Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Varank, Ramazan ayının ilk iftarını çadır kentte açtı.

Vatandaşlarla birlikte sıraya giren Bakan Varank, orucunu açtıktan sonra çadır kenti gezdi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen ve bir süre onlarla sohbet eden Bakan Varank, çocukların oyunlarına eşlik ederek onlara çeşitli hediyeler dağıttı.