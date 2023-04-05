Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bir dizi ziyaret ve açılış kapsamında kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık girişinde Bakan Yanık’ı çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Bakan Yanık ve beraberindeki heyetle birlikte başkanlık makamına geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Başkan Büyükkılıç’a ziyaretine Vali Vekili Şenol Esmer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti.

Sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yanık’a kentte yapılan, yapılacak olan hizmetler ve projeler ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Yanık ise ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN BAKAN YANIK’A HİZMET SUNUMU

Başkan Büyükkılıç, Bakan Yanık’a aralarında Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Yaşlı Yaşam Merkezi ve Hospice projelerinin yer aldığı sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen örnek projeler ile ilgili sunum da yaparak, yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi.

Bakan Yanık, şeref defterini de imzalarken, günün anısına hediye takdimi yapıldı. Bakan Yanık, hediye edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursiyerleri tarafından dokunan el emeği göz nuru el dokuması halılar için emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Yanık’a ayrıca Kayseri Mutfağı kitabını takdim ederken, Bakan Yanık, “Türk ve dünya mutfağından ciddi bir arşivim var, yayınları takip ediyorum, teşekkür ederim” dedi.