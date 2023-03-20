Bilecik’te 14 Mayıs Genel seçimleri öncesi aday adayları başvurularını yapmayı sürdürürken AK Parti Bilecik’te görevinden istifa eden Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir milletvekili aday adaylığını açıkladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir AK Parti Bilecik’ten milletvekili aday adaylığını açıkladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda partililerin katılımıyla İl Başkanı Serkan Yıldırım’a başvuru belgelerini teslim eden Halil Eldemir, "Ben de 28. dönem Bilecik Milletvekili olmak istiyorum, sizleri temsil etmek istiyorum deyip bugünkü başvurum bu irademin beyanıdır. Sizlerin uygun görmesi, teşkilatımızı uygun görmesi, bununla birlikte Genel Merkezimizin, Genel Başkanımızın uygun görmesiyle bu süreç tamamlanır. Bu görev bize verilirse, aday yapılırsak bu konuda da teşkilatlarımızla belediye başkanlarımızla İl genel meclisi üyelerimizde Belediye meclis üyelerimizde top yekün tüm hemşehrilerimizde bir ortak akılla bir istişare kültürüyle nasıl fayda olabiliriz hemşerilerimizin refahı mutluluğu için neler yapabiliriz hep birlikte çalışmak isteriz" diye konuştu.

Bu tecrübeyi daha önce yaşadığını ifade eden Eldemir, "Bu konuda da mutlaka elinizde bizlerle ilgili bir karne vardır. Bu noktada da sizler de gereğini yapacağınıza ben inanıyorum" dedi.

Bu işlerin bayrak yarışı olduğunu belirten Eldemir, "Taşıdığımız günler de oldu devrettiğimiz günlerde oldu ama burada önemli olan esas olan Bilecik’tir, Türkiye'dir, Dünyada Türkiye'den umudu olan insanların sesi olmaktır” diyerek, aday adaylığını miting havasında gerçekleştirdi.

Eldemir'in açıklamasına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ve Partinin ilçe teşkilatları tüm kademeleriyle programa katıldı.