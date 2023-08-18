Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’yi konuk eden Başkan Ekrem Yüce, 6 bin dönüm alan üzerinde tarımsal çalışmalar gerçekleştirilen alanda Tarım Lisesi inşa ettiklerini belirterek, 48 derslikli yeni külliyenin inşası tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.SAKARYA (İGFA) - Bir dizi programlara katılmak için Sakarya’da olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yelkenci ve beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’yı, Başkan Ekrem Yüce ve bürokratları karşıladı. Başkan Yüce, Bakan Yelkenci’yle Sakarya hakkında bilgiler paylaşırken, Yelkenci, Sakarya’da tarım ve eğitimin bir arada sürdürülmesi yönünde gerçekleştirilen adımların çok değerli olduğuna dikkat çekti. Başkan Yüce, Bakan Yardımcısı Yelkenci’ye günün anısına hediye takdim etti.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla Bakan Yardımcısı Yelkenci ve beraberindeki heyete teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryamız tarım sanayi ve turizmde ülkemizin önde gelen şehirlerindendir. Eğitim konusunda şehrimizde çok değerli yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu konuda bakanlığımıza ve il milli eğitim müdürümüze teşekkür ederim. Birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.

TARIM LİSESİNİN TEMELLERİ ATILDI

6 bin dönüm alan üzerinde tarımsal çalışmaların hayata geçirildiği projenin ayrı bir öneminin olduğuna da dikkat çeken Başkan Yüce, “Bu alanda bir tarım lisesi hayata geçirmek için bakanlığımızla birlikte adım attık. Şuanda temelleri atıldı. En kısa zamanda inşallah eğitime başlayacak. Bazı okullarımızda da tarım bahçeleri oluşturuyoruz. Genç yaşta öğrencilere tarımın değerini anlatmak, tarımı sevdirmek için attığımız bir adımdı. Çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda mezunu olduğum imam hatip lisesini yeniden inşa ediyoruz. 48 derslikli yeni okulumuzun projesi neredeyse tamamlandı. Çevre düzenlemelerine geçtik. İnşallah kısa süre içerisinde eğitime başlayacak bir seviyeye gelecek” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik, tarım ve gıda güvenliği başlıklarının Türkiye Yüzyılı hedeflerinde yer aldığını vurgulayan Bakan Yardımcısı Yelkenci, “Sakarya, tarihi birikimi, coğrafi yapısı ve iklimi ile çok önemli bir şehir. Sakarya havzası birçok sanatçı ve sporcunun yetiştiği, nitelikli çalışmaların gerçekleştirildiği bir yer. Doğru işleri doğru bir şekilde yapmanın önemini biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın dikkat ettiği pencere de budur. Burada aldığım brifinglerde gördüm ki Sakarya’da doğru işlere doğru yaklaşım sergilenmiş. Ayrıca tarım konusunda yaptığınız çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Eğitime sunduğunuz katkı için teşekkür ediyorum” dedi.