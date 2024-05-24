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İZMİR (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği İzmir’de 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetledi.

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