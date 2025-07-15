İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 9. yılında, milletin hainlere karşı destansı direnişini vurguladı; şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıl dönümünde, 2016’daki FETÖ darbe girişimini anarak, Türk milletinin vatan aşkıyla gösterdiği direnişi övdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, o dönemde Gaziantep Valisi olarak görev yaptığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, “Gaziantep, Milli Mücadele’nin meşalesi, Karayılan’ın ‘Namus günüdür’ dediği şehirdir. O karanlık gecede milletimiz, cesaretini ay yıldızlı bayraktan, vatan aşkından aldı ve hainlere gereken cevabı verdi” dedi.

Tarih 15 Temmuz 2016…O karanlık gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, “Haydi Antepliler namus günüdür’’ diyen… pic.twitter.com/7QfX2gqp8i— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 15, 2025

Yerlikaya, paylaşımında, “15 Temmuz, bombaların yağdığı, tankların insanları ezdiği, masumlara ateş açıldığı zifiri bir geceydi. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, ‘Son sözü top tüfek değil, iman belirledi.’ Milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet gördü. 15 Temmuz, kefenin yırtıldığı, hür irademize zincir vurulamayacağının mührü oldu” ifadelerine yer verdi.

Bakan, vatan uğruna can veren şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anarken, gazilere sağlık ve afiyet diledi.