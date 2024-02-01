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Sosyal medyada, ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak tanınan ve dün İstanbul Fatih’te bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin’in katil zanlısı yakalandı.ANKARA (İGFA) - 'Ramazan Hoca' lakaplı Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1753015603265208670

Hatırlanacağı gibi olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana gelmişti.

Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pişkin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Diyarbakır’a getirildi. Pişkin’in cenazesi kılınacak namazın ardından defnedildi.