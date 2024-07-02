İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğu tespit edildi.ANKARA (İGFA) - Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası Türkiye genelinde bazı şehirlerde Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 474 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahsın gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, "Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli Vatandaşlarım;

Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1808084480961249580