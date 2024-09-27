Bilişim suçları ve çevrimiçi yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 4 ayda 2 bin 880 operasyon gerçekleştirilirken, 7,5 milyar lirayı aşkın paraya el konuldu.ANKARA (İGFA) - Bilişim suçları ve çevrim içi yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çevrimiçi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

4 Haziran 2023 - 25 Eylül 2024 tarihleri arasında toplam 2 bin 880 operasyon düzenlendiğini duyran Bakan Yerlikaya, bu operasyonlar sonucunda 7 milyar 519 milyon TL'ye el konulduğunu belirterek, 67 bin 493 yasa dışı siteye erişimin engellendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya düzenlenen operasyonların 81'inin planlı/projeli olduğunu belirterek, "Özellikle gençlerimizi çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçuna karşı korumak için topyekün bir mücadele gerekiyor. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettirelim" mesajını verdi.