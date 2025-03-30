İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde 744 canın yitirildiğine dikkati çekerek, bu bayramda sevinçlere acı karışmamasını dileyerek, sürücüleri uyardı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nca bayram öncesinde başlatılan "1 Kural 1 Ömür" eylem planı kapsamında vatandaşları uyarmayı sürdüren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki yıldaki bayram tatillerindeki kazalara ve yitirilen canlara dikkati çekerek, bir kez daha vatandaşları ve sürücüleri uyardı.

En çok can kaybına neden olan ihlallerin başında hız ihlali geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, maalesef 375 vefatın bu kural ihlalinden yaşandığını kaydetti.

Son iki yıldaki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde maalesef 744 canımızı yitirdik. En çok can kaybına neden olan ihlallerin başında:???? Hız ihlali, maalesef 375 vefat???? Şerit ihlali, maalesef 177 vefat???? Geçiş öncesi ihlali maalesef 63 vefat???? Arkadan çarpma maalesef 55… pic.twitter.com/Ts0Ba2hQmM— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2025

Şerit ihlalinden ötürü 177 vefat, geçiş öncesi ihlalinden dolayı 63 vefatın yaşandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Arkadan çarpma maalesef 55 vefat, Dönüş kurallarının ihlali maalesef 22 vefat, Kırmızı ışık ihlali maalesef 19 vefat ve Diğer ihlallerden maalesef 94 vefattan oluşuyor. Kimi kazalar birden fazla nedenin ihlali nedeniyle meydana geliyor. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.