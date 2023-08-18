İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında bin 309 operasyon gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; son 60 günde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bin 309 operasyon gerçekleşti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'mızca (KOM), Tütün Mamulleri Kaçakçılığı kapsamında, düzenlenen bin 25 operasyonda 25 şahıs tutuklandı.

Alkollü İçki Kaçakçılığı kapsamında düzenlenen 284 operasyonda ise 7 şahıs tutuklandı.

Operasyonlarda ayrıca, 585 bin 29 paket sigara, 88 bin 212 elektronik sigara, 52 ton 37 kg tütün, 94 bin 76 adet puro, 34 bin 789 şişe içki, 97 bin 25 litre içki, 192 milyon 79 bin makaron ile

56 milyon 696 bin 807 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.