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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-37" Operasyonlarıyla Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı iki ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Elazığ'daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya'daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, Organize Suç Örgütlerinin Yüce Türk Adaletinden kaçamayacaklarını vurgulayarak, "Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi bir bir kafese girecek" dedi.

Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “KAFES-37” Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2️⃣ Organize Suç Örgütü Çökertildi❗ Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 3️⃣5️⃣… pic.twitter.com/3dfpw7SJvh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin çeşitli suçlar işledikleri belirtildi:

Elazığ Operasyonu:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme,Tehdit ve Hakaret eylemleri,6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçları.

Konya Operasyonu:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama,Yağma ve Silahla Tehdit faaliyetleri,İllegal Kumar Oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalışma.

Operasyonlar sonucunda 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederek, "Suç Örgütü Kurarak Halkımızın Huzurunu Bozanların Her An Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız" mesajını verdi.