Van'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen “GÜRZ-16” operasyonunda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-16” operasyonunda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, teröristin kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini de belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Van ili Çatak ilçesi kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-16” operasyonunda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristin kimliklendirme çalışmaları devam ediyor. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Zırhlı Araçlar ve J-SİHA ile icra edilen keşif gözetleme faaliyetinde tespit edilen 1 terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen “GÜRZ-16” operasyonunda etkisiz hale getirildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız."