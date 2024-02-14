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Toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan İliç’te incelemeler yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayan toprak kütlesinin altında kaldığı belirlenen 9 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının bölgede 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 personelle devam ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili bölgedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bölgede görev yapan personel sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, an itibarıyla bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yaptığını, 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer aracı yani KBRN dediğimiz araçlar. 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kurulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon tırları görevlendirildi. AFAD koordinasyonunda üniversitelerimizden gelen bilim insanları bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları tespit ediyor ve bu alanlara izleme cihazları yerleştirmeye başladılar. Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalarda olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Madencilerimize, Erzincan'ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır." ifadelerini kullandı.