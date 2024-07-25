İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de katıldığı İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılanları anlatırken, evden hırsızlık oranlarında yüzde 46,7 düşüş olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na katıldı.

Komisyonun ilk kez bir İçişleri Bakanını ağırladığını söyleyen Yanık, komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 46,7 DÜŞTÜ"

Asayiş suçlarıyla mücadele alanında yılbaşından bu yana yapılanlara değinen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-22 Temmuz 2023 döneminde günlük 167 evden hırsızlık olayı yaşanırken bu yılın aynı döneminde bu rakamın yüzde 46,1 oranında düşüşle 90'a gerilediğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile birlikte komisyon toplantısına katılan Bakan Yerlikaya, ülke genelinde kişilere karşı işlenen 10 suçta aydınlatma oranının bu yılın ilk 7 ayında yüzde 97,6 olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, iş yerinden günlük ortalama hırsızlığın yüzde 36,4 oranında azalarak 100'den 63'e gerilediğini bildirdi.

Ülke genelindeki oto hırsızlığı olaylarının 19'dan 10'a, otomobilden hırsızlık olaylarının 58'den 25'e düştüğünü ifade eden Yerlikaya, motosiklet hırsızlığı olaylarının da yüzde 47,8 oranında azaldığını dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, kapkaç olaylarının ise yüzde 55,6, yankesicilik olaylarının yüzde 53 düştüğünü vurgulayarak, mal varlığına karşı işlenen suçlardan sadece dolandırıcılığın yüzde 1 oranında arttığını ve bu konuda başarısız bir grafiğin bulunduğunu söyledi. Dolandırıcılığın yüzde 47 oranında bu rakama düştüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, çevrim içi dünyada vatandaşların dolandırıldıklarına işaret etti.

Bakan Yerlikaya, yılbaşından bu yana 19 bin 995 hırsızı ve cinsel suçtan aranan 3 bin 120 şüpheliyi yakalayıp adalete teslim ettiklerini de sözlerine ekledi.