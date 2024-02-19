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İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, "KAFES-43" Operasyonları kapsamında, INTERPOL'ün kırmızı, yeşil ve difüzyon mesajı ile aranan 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin 6 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-43" Operasyonları kapsamında, INTERPOL'ün kırmızı, yeşil ve difüzyon mesajı ile aranan 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve zehir tacirlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüleceğini vurguladı.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığının ortak çalışmalarıyla, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde düzenlendi.

6️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-43” Operasyonlarıyla 1️⃣2️⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün

???? Kırmızı Bülten,

???? Yeşil Bülten ve

❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 2️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/YASi4D539g — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2024

Bakan Yerlikaya, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün gibi 12 ülke tarafından aranan şahısların tespit edilerek operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin, adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üyelik, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan arama kayıtlarının olduğu tespit edildi.

İnterpol tarafından aranan ve Türkiye'de olduğu belirlenen 23 kişinin tamamının yakalandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, emniyet güçlerinin titiz çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Bakanımız Sayın Yerlikaya, milletin dualarının kendileriyle olduğunu ve operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.