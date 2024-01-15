İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in, saat 17.15 itibarıyla ülkeden ayrıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı gibi İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlangıç tarihine atıfla bileğine "Davut Yıldızı" ve "100 gün. 7 Ekim" yazısını göstererek İsrail propagandası yapmıştı. Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alınmıştı.