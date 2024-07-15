15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde Gaziantep Valisi olarak görev yapan şimdinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o uzun gecede yaşananları sosyal medya hesabından özetledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hain darbe girişiminin yaşandığı yıl Gaziantep Valisi olarak görev yaptığını anımsatarak, "O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, istiklal ve istikbalimizin sönmeyen meşalesi olmuş bir şehirdir" dedi.

Gaziantep'i unutumadığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, “Haydi Antepliler namus günüdür!’’ diyen Karayılan’ın, “Düşman cesedimi çiğnemeden geçemez, Antepe’e giremez!” diyen Şahinbey’in, iffet ve namus uğruna şehadete eren Şehitkamil’in yurdudur… Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, “İman dolu göğsü gibi serhaddinden’’ alan milletimiz ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi!. O gün bir kez daha gördük ki bu milletin bağrından; daha nice Karayılanlar, Şahinbeyler, Şehitkamiller, Kara Fatmalar, Yörük Ali Efeler, Çetmili Kara Ali Çavuşlar çıkar." ifadelerini kullandı.

Tarih: 15 Temmuz 2016…Yer: GaziantepO uzun gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, istiklal ve istikbalimizin sönmeyen meşalesi olmuş bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız… pic.twitter.com/TCpeJJY1QD— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 15, 2024