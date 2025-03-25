İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki operasyon sonrasında 19 Mart'tan bu yana yasa dışı gösterilerde bulunanlarla ilgili bin 418 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki gözaltı ve tutuklamalar ardından yasa dışı gösterilerde bulunanlarla ilgili son durumu paylaştı.

19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, halen gözaltında olan 979 şüphelinin bulunduğunu, bugün 478 şahsın mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacağını kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1904528563216269435

"Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir" diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.