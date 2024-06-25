9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimleri can ve mal güvenliği açısından arttırdıklarını, artırmaya da devam edeceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline ilişkin trafik verilerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, videolu paylaşımında, sözlerine trafiğin, terör ve asayiş gibi en önemli güvenlik problemlerinin başında yer aldığını dile getirerek başladı.

"Önlenebilir halk sağlığı sorunu' olarak tanımlanan trafik kazalarını en aza indirmek için büyük çaba içindeyiz" diyen Bakan Yerlikaya, "Şurası çok net, ulaşım alt yapımız çok üst seviyelerde. Eğer trafik kurallarına uyarsak, inanın kaza sayıları sürekli azalacak" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1805524724505526614