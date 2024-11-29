Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla bir paylaşımda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze’de vahşet ve soykırım 420 gündür aralıksız devam ettiğine dikkati çekti.

"Bugün; Filistin Halkıyla Dayanışma Günü. Biz onurlu Filistin halkıyla bir olmaya, beraber olmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, "Yapılan zulümleri dünya nezdinde haykıracağız Türkiye; dün olduğu gibi bugün de Filistin’in yanındadır" mesajı verdi.

Bakan Yerlikaya, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen soykırımla ilgili infografik fotoğraf paylaştı.