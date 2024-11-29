Mehmetçik havada da nefes kesmiyor! 13 terörist daha etkisiz! Mehmetçik havada da nefes kesmiyor! 13 terörist daha etkisiz!

Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla bir paylaşımda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze’de vahşet ve soykırım 420 gündür aralıksız devam ettiğine dikkati çekti.

"Bugün; Filistin Halkıyla Dayanışma Günü. Biz onurlu Filistin halkıyla bir olmaya, beraber olmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, "Yapılan zulümleri dünya nezdinde haykıracağız Türkiye; dün olduğu gibi bugün de Filistin’in yanındadır" mesajı verdi. 

Bakan Yerlikaya, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen soykırımla ilgili infografik fotoğraf paylaştı.

Kaynak: igf