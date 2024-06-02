İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken üç katlı binadan yaralı olarak çıkarılan 6 aylık bebeği tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Küçükçekmece’de çöken binada yaralanan 6 aylık Aygözel bebeği tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ziyarete ilişkin haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor; doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor. Çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Aygözel bebeğimize uzun ve hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1797271623340364286