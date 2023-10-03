İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polisleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da polis Alim Reis'le telefonla görüştü. Bakan Yerlikaya o anları paylaştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polis Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da polis Alim Reis'le telefonla görüştüğünü belirterek, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler" ifadelerini kullandı.