İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla trafiğe çıkan sürücüleri "Hayatla yarışılmaz" mesajıyla uyardı. Bakan Yerlikaya, tatilin ilk gününde ülke genelinde yaşanan 651 trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği, bin 47 kişinin ise yaralandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 9 günlük bayram tatili için yolculuklar başladı.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alırken, denetimleri de büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin 1. günü olan 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik süredeki trafik olaylarını aktarırken, sürücülere de hayati mesaj verdi.

Bakan Yerlikaya, 24 saatlik sürede 651 trafik kazasının yaşandığı ülke genelinde ekiplerin, 411 bin 588 aracı denetlediği, 19 bin 654 araca hız ve radar işleminin yanı sıra 37 bin 130 araca da çeşitli işlemler yapıldığını belirttği paylaşımında, "Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 47 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: HAYATLA YARIŞILMAZ" ifadelerini kullandı.