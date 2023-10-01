İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen terör saldırısı girişiminde yaralanan kahraman polislerin isimlerini yayımlayarak, kararlılık mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Hedef ve zamanlaması manidar olan Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir sosyal paylaşım daha geldi.

Bakan Yerlikaya, hain terör saldırısı girişiminde yaralanan kahraman polisler Alim Reis Demirel ile Erkan Karataş'ın tedavilerinin sürdüğünü belirterek yaptığı paylaşımda, "Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, İçişleri Bakanlığı'nın son dönemde operasyonların adresi çeteler, mafyalar ve terör örgütleri olmuştu.