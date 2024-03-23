Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Moskova'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, “Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum” dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya’da düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç paylaşımda, “Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun sivilleri hedef alan saldırılar asla kabul edilemez.

Tüm ülkeler, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan insanlık suçu terör olaylarına karşı ortak tavır almalı ve birlikte hareket etmelidir. Saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.