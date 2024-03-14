Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemelerinin 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerine hesaplarına aktarılacağını duyurdu. ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçükbaş hayvancılığın başkenti olan Van'dan müjde verdi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a giden Yumaklı, Van Valiliğini ziyaret ederek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan kentteki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nı, üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma vizyonuyla çıktıkları yolda kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm illere ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Van'da bitkisel üretimin geçen sürede 7 kat, süt üretiminin yüzde 133, tarımsal hasılanın da son 21 yılda 19 kat arttığını dile getiren Yumaklı, Van'ın potansiyelini geliştirmek adına gelecek dönemde de son 21 yılda yapılandan daha planlı, daha verimli, daha ekonomik tarımsal üretim yapılabilmesi adına desteklerin devam edeceğini vurguladı.

"HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİNİ CUMA GÜNÜ ÜRETİCİLERİMİZİN HESAPLARINA AKTARMIŞ OLACAĞIZ"

Küçükbaş hayvancılığın başkenti olan Van'dan bir müjde vermek istediğini belirten Yumaklı, "Anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemelerini bu cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Van özelinde iki müjdeleri daha olacağını söyleyen İbrahim Yumaklı, suyun tarımsal üretim için son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, "Van-Çaldıran Çubuklu Barajı ve Sulaması Projesi'nin ihalesini 2023 yılının sonunda yapmıştık. Hava şartları müsaade ettiğinde barajın inşasına başlamış olacağız. 50 bin dekar sulama alanına sahip. 11 yerleşim yerindeki verimli tarım arazilerini suyla buluşturmuş daha verimli ve daha kaliteli üretimin temelini atmış olacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, Van merkez ve ilçelerinde 215 milyon lira maliyetli 11 taşkın koruma projesini 2024 yılı yatırım programına aldıklarını ifade ederek “Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu sözü bizim de düstur aldığımız bir husustur. Van'da bu manada güçlü tarımı oluşturmak adına üretim yapan, emek sarf eden bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.​