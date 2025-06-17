Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuraklık ve çölleşmeyle mücadelenin geleceği koruma anlamına geldiğini belirterek, orman varlığını artırma ve doğayla uyumlu politikalarla sürdürülebilirlik hedeflediklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuraklık ve çölleşmeyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, “Kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadelemiz, sadece bugünü değil, yarını da koruma mücadelesidir” diyerek, bu doğrultuda orman varlığını artırdıklarını, toprak ve su kaynaklarına sahip çıktıklarını vurguladı.

Doğayla uyumlu politikalarla sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefinde olduklarını ifade eden Bakan Yumaklı, “Orman varlığımızı artırıyor, toprağımıza ve su kaynaklarımıza sahip çıkarak geleceği koruyoruz” diyerek bugüne kadar yapılan çalışmaları infografikle özetledi.