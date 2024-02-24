Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte bölgenin en büyük tarım fuarını ziyaret ederek, hem çiftçiler hem de tarım ürünleri satan firmalarla bir araya geldi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar kapsamında Kayseri’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya eşlik etti.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Bakan Yumaklı ile birlikte Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıya katıldı.

AK Parti ve MHP Kayseri İl Başkanlıkları da ziyaret edildikten sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’ı ziyaret eden Büyükkılıç, kentte yürüttükleri tarımsal çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve il protokolü ile birlikte 19’uncu Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı’nı ziyaret ederek stantları tek tek gezdiler.

Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde 22-25 Şubat tarihleri arasında Atlas Fuarcılık tarafından düzenlenen bölgenin en büyük tarım fuarına katılan Bakan Yumaklı, “Allah muhabbetimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah hepinize kolaylıklar versin. Sizden gittiğiniz yerlere selamlarımı iletmenizi istiyorum” dedi.

Hem çiftçilerin hem de tarım ürünleri satan firmaların görüşlerini dinleyen Bakan Yumaklı ve Başkan Büyükkılıç, daha yeşil bir Kayseri için vatandaşlara fidan da dağıttı.

Başkan Büyükkılıç ayrıca stantlarda Kayseri pastırmasını da hem protokole hem de vatandaşlara elleriyle ikram etti.