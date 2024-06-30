Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Aydın ve Balıkesir'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.İZMİR (İGFA) -Tarım ve Orman Bakanlığı, dün başlayan İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.



Yangın bölgelerindeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bakan İbrahim Yumaklı, yangınlardan etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kontrol altına alınan yangınlarda görev alan herkese teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan özellikle bu dönemde yangınlarla ilgili daha hassas davranmalarını istiyorum" dedi.

Yangın söndürme uçaklarımız, helikopterlerimiz ve kara gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Orman Kahramanları, Aydın #Kuşadası ve İzmir #Selçuk için canla başla görevinin başında. pic.twitter.com/nprbLlcAuN— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 30, 2024