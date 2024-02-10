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Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kastamonu İl Temsilcisi ve Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İzzet Sarı ile Yönetim Kurulu üyeleri, Kastamonu'yu ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek orman ihale ilanlarının yeniden yerel gazetelerde yayımlatılması için destek istedi.KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Şerife Bacı Öğretmen Evi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan İzzet Sarı ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu'da bulunan yerel gazetelerin sorunlarını anlatarak istişarede bulundular. Orman müdürlüklerince 2015 yılına kadar uygulanan orman ihale ilanlarının gazetelerde yayınlatılması uygulamasının tekrar başlatılmasını isteyen Sarı, bu nedenle gazetelerin yaşadığı mali sıkıntıları ifade etti.

Yerel gazetelere önem verdiklerini ifade eden Bakan Yumaklı ise Başkan Sarı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek problemin çözülmesi için çabalayacağını ifade etti. Ziyarette Bakan Yumaklı’ya İstiklal Marşı’nın ilk yayımlandığı Açıksöz Gazetesi'nin hatıra nüshası hediye edildi.