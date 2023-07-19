Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri ile yeni dönemdeki çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye Yüzyılı gücünü milletten alan devlet anlayışıyla kültürümüzün inşasında ve aktarımında birey, aile ve topluma yönelik sosyal politikalar, sosyal hizmet ve yardımlar kapsamında tüm hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz yeni bir yüzyıl olacak.” dedi

Yaptığı il ziyaretlerinde buluştuğu bakanlığın hizmetlerinde canla başla çalışan aile bireyleri olan personelle ve il müdürleriyle buluşmayı ve istişare etmeyi çok önemsediğini belirten Bakan Göktaş, “Sizler Bakanlığımızın yereldeki yöneticilerisiniz. Çok önemli bir konumdasınız. Bakanlığımızın dolayısıyla devletimizin halkımızla hizmet yoluyla iletişimini sağlayan adeta hayati bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu hayati görevin ne kadar önemli olduğunu deprem döneminde daha da fark ettik. Sadece bu deprem döneminde değil afet döneminde de sel felaketlerinde de fark ettik. Bizler devletimizin veren eli milletimizin sımsıkı sarılan anneleri, babaları, yaraları saran kardeşleri olduk.” diye konuştu.

“AİLEYİ MERKEZE ALAN BİR VİZYONU BU ÜLKEDE TANIMLAYACAĞIZ”

Bakanlığın çocuklar, kadınlar, dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar yürüttüğünü, sosyal destekleri yeniden tanımladığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Nasıl ki aile toplumun merkezidir, Bakanlığımız da şehirlerimizde, kamu kurumlarının merkezinde yer almalıdır. Özellikle kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konularında kolluk kuvvetleri, jandarma, hâkim ve savcılarla etkin iş birliğinin sağlanmasının koruyucu ve önleyici bir gücü olacağına inanıyorum. Aileyi merkeze alan bir vizyonu bu ülkede tanımlayacağız. Tüm dezavantajlı grupların daha da güçlenmesi bizim elimizde. Bütün bunları birlikte yapacağız. Daha çok çalışacağız, daha titiz, daha ilgili, daha şefkatli olacağız. Bakanlığımızın hizmet ve ilgi alanı biliyorsunuz çok geniş. Çünkü biz Aile Bakanlığı'yız. Aile her şeyden önce gelir, aile her şey demektir. Türkiye'nin bütün gücünün, güzelliğinin yansıdığı aynaların parlaklığında özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dolayısıyla sizlerin çok büyük payı var.”

Konuşmanın ardından İl Müdürleri illerinde yürütülen çalışmalara ilişkin Bakan Göktaş’a bilgi verdi.