Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremlerin maddi zararının 2 trilyon TL düzeyinde olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan 142 sayfalık 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'nun ayrıntıları haberimizde.ANAKRA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu maddi hasarın boyutunun 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

https://twitter.com/HMBakanligi/status/1636681890542284805

Bakanlık açıklamasında, maddi hasar karşılığının 1,6 trilyon TL olduğu belirtilirken, açıklamada, “Yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar TL’lik bir kayıp oluşmuştur” ifadesi de yer aldı.

Söz konusu değerlendirmede, "Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 142 sayfalık Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi Raporu'nun tamamına https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/03/2023-Kahramanmaras-ve-Hatay-Depremleri-Raporu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Rapora ulaşmak için tıklayabilirsiniz