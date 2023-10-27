Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ilimizdeki Sosyal Hizmet Merkezlerinde görev yapan kamu çalışanlarını ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ilimizdeki Sosyal Hizmet Merkezlerinde görev yapan kamu görevlilerini İş Yeri Temsilci Yavuz Dinç ve Yeri Temsilci Ahmet Yıldız ile birlikte ziyaret etti. Başkan Çekerin ziyareti, kurum çalışanlarınca memnuniyetle karşılandı. Çeker ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

447 MEMUR İLE 2 MİLYONA HİZMET

Şube Başkanı Ömer Çeker ziyaret sonrası yapmış olduğu açıklamada, “Ülke genelinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çeşitli meslek guruplarına mensup 23 Bin Yüz Elli İki kamu çalışan görev yapmaktadır. Bu kamu görevlilerinin 10 Bin 479 Erkek,12 Bin 673 bayan çalışandır.Kocaeli’nde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda ise 447 Devlet memuru, 876 de sürekli sözleşmeli kamu işçisi görev yapmaktadır. 447 Devlet memuru ile yaklaşık 2 milyon Kocaeli halkına özveri ile hizmet verilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının geniş bir faaliyet alanı bulunmaktadır. Az personel ile çok iş yaparak vatandaşımızın tüm sorunlarına çare olmaya çalışmaktadır. Bünyesinde Sosyal çalışma görevlisi, Psikolog, Çocuk gelişimcisi, Psikolojik danışman ve rehber öğretmeni,Sosyolog,İstatistikçi, Öğretmen, Aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu olan personeli, Sağlık personeli, idari, teknik, mali hizmetleri ve sürekli sözleşmeli kamu İşçisi ekip ruhu ile az personel ile çok iş yapmaktadırlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğüne bağlı ilçelerde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Merkezlerinde görev yapan personel ekip halinde görev yapmaktadırlar. İlçe sınırları içerisindeki mahallelerdeki, köylerdeki evlere ziyaretler gerçekleştirmektedirler. Ziyaretler esnasında zaman zaman güvenlik yönünden sıkıntılar yaşamaktadırlar. Ev ziyaretlerin de personelin güvenliği için kolluk kuvveti de eşlik etmelidir.

SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ÖDEMESİ YAPILMALI

Büyük Şehir belediyesinin sınırları tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde düzenleme yapılınca ev ziyaretleri nedeniyle çalışanlara ödenen seyyar görev tazminatlarının ödenmesi sonlandırılmıştır.Ev ziyaretleri yapan personellere seyyar görev tazminatı ödemesi tekrar yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Personel yoğun ve yıpratıcı bir iş yükü altında çalışması nedeniyle fiili hizmet tazminatı ödenmesi (yıpranma payı) için gerekli düzenleme yapılmalı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren kurumlarda görev yapan çalışanların sorunları bir an önce çözülmelidir.