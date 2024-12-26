Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kapsamında, taşınmaz ve taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelerce sosyal medya hesaplarından taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşılmaması gerektiğini belirterek, ilanların paylaşıldığı sosyal medya hesaplarından bin 426 hesaba erişim engelli getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile Taşınmaz ve Taşıt İlanlarında güvenlik düzenlemelerine İlişkin basın açıklaması yaptı.

EİDS'in kurulduğunun hatırlatıldığı açıklamada, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamalarının 1 Kasım 2023'ten itibaren yapılmaya başlandığı belirtilerek, "Kmlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin platformlarda ilan giremediklerine işaret edilerek, "EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek." bilgisi paylaşıldı.

EİDS'in ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacağının altı çizilen açıklamada, "EİDS yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar sadece taşınmaz/taşıt sahibi, taşınmaz/taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz/taşıt sahibince e-devlette yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak/galeri işletmelerince verilebilecektir" denildi.

Açıklamada, elektronik ortamdaki ilanların Ticaret Bakanlığı'nca titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Öte yandan incelemeler kapsamında Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Facebook ve Instagram uygulamalarında düzenlemeye aykırı şekilde ilan faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilerek, anılan platformlar hakkında idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilerek bugüne kadar bin 426 hesap erişime engellendiği duyuruldu.

Düzenlemelere aykırı olacak şekilde yayımlanan ilanlara ilişkin gerekli yaptırımların uygulanmaya devam edileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların da mağduriyet yaşamaması için sosyal medyada yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri istendi.