Vergi Müfettişleri Derneği öncülüğünde kamu denetim elemanları, özlük haklarında iyileştirme talebi için Ankara Ulus’ta Atatürk Anıtı önünde ortak basın açıklaması yaptı.ANKARA (İGFA) - Bakanlık müfettişleri Ankara’da özlük haklarında iyileştirme açıklaması yaptı.

Ankara Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde yapılan ortak açıklamada kamu kurumlarının İnceleme, Teftiş ve Denetim Kurullarında görevli yaklaşık 20 bin denetim elemanını temsil eden dernek başkanları ve meslek mensupları taleplerini yüksek sesle dile getirdi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı basın açıklamasında özlük haklarında iyileştirme talebi dile getirildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programda kamu denetim elemanları adına anıta siyah çelenk bırakıldı.

Açıklamaya katılan müfettişler, özlük haklarında iyileştirme talebi içeren temsili dilekçe ve dosyaları kutulara bıraktı.

Açıklamaya destek veren tüm kamu denetim elemanları adına açıklama yapan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Ahmet Halis Başli, “2011 yılı sonrasında diğer meslek gruplarının özlük haklarına yapılan iyileştirmelerin hiç biri kamu denetim elemanları için yapılmamıştır” dedi.

Kayıpların önlenmesi için günümüz şartlarına uygun bir iyileştirmenin yapılmasının kaçınılmaz zorunluluk olduğunu kaydeden Başkan Başli, "Denetim elemanlarını temsil eden mesleki dernekler olarak, düşük ücret alan denetim elemanlarının özlük sorunlarının çözülmesi amacıyla başta Hükümet yetkilileri ve Maliye bürokrasisi olmak üzere bütün muhataplarımıza taleplerimizi iletmemiz ve yapılan görüşmeler neticesinde, söz konusu taleplerimizin haklı görünmesine ve çözüme yönelik tüm desteğin verileceği ifade edilmesine rağmen, şu ana kadar bu özlük sorunlarının çözülmesine yönelik somut hiçbir adım atılmamıştır" diye konuştu.