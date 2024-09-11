Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bakanlıkların basın müşavirleriyle kamusal iletişim süreçlerinin doğru yönetilmesi, kurumlar arası koordinasyon, dezenformasyonla mücadele gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bakanlıkların basın müşavirleriyle gerçekleştirilen toplantısı ardından İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, “Bakanlıklarımızın değerli basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya gelerek kamusal iletişim süreçlerinin doğru yönetilmesi, kurumlar arası koordinasyon, dezenformasyonla mücadele gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Bir yandan ülkemizin başarılarını, kalkınma ve refah yolunda atılan adımları duyurmaya ve hakikat mücadelemize devam ederken, diğer taraftan tüm gücümüzle dezenformasyon ve manipülasyon gibi tehditlere, saldırılara karşı koyacağız. Toplantımıza katılımları ve katkıları dolayısıyla değerli basın müşavirlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.