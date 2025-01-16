Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi. ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Bakanlıkların basın müşavirleriyle gerçekleştirilen toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, bakanlıkların kıymetli basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelerek ulusal ve uluslararası gündemi, kamusal iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkili koordinasyon sağlanması ve dezenformasyonla daha etkin mücadele edilmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

"Bir yandan ülkemizin başarı hikayelerini ve kalkınma yolundaki kararlı adımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam ederken diğer yandan bilgi kirliliği ve manipülasyon girişimlerine karşı sağlam bir duruş sergileme kararlılığımızı yineledik" diyen Altun, değerli katkıları ve görüşleriyle toplantıya anlam katan tüm basın müşavirlerimize teşekkür etti.