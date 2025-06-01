Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Güvenpark’ta Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle iletişime geçerek farkındalık yarattı. Gençler, engelli bireylerle bir araya gelerek samimi bir diyalog kurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Güvenpark’ta 20 Mayıs 2025 gecesi Aile Yılı fotoğraf çekim panosuna zarar veren dört gençle sağduyulu bir iletişim kurarak olayı toplumsal farkındalığa dönüştürdü.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla gençlerle temasa geçen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, onları görüşmeye davet etti.

Olay, 20 Mayıs saat 00:30’da dört gencin panoya kesici aletlerle zarar vermesiyle meydana geldi. Emniyetin hızlı çalışmasıyla gençler tespit edilerek ifadeleri alındı.

Savcılık, kamu malına zarar verme suçundan resen soruşturma başlattı.

Bakanlık, gençlerle yaptığı görüşmede Aile Yılı’nın anlamını, bakanlığın dezavantajlı gruplara 24 saat hizmet anlayışını ve görevlerini samimiyetle anlattı.

Gençler, hatalarını kabul ederek bilgilendirmeyi dikkatle dinledi ve bu süreç sonunda Bakanlık, şikayetini geri çekti.

ENGELLİ BİREYLERLE ANLAMLI BULUŞMA

Bakanlık, gençleri Saray Engelsiz Yaşam Merkezi’ne davet etti. 28 Mayıs’ta gerçekleşen ziyarette gençler, engelli bireylerle merkezin serasında vakit geçirip çalışmalara destek verdi.

Ziyaret sırasında gençler ve engelli bireyler arasında sıcak bir diyalog kuruldu.