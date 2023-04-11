Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak düzeyde kuru soğan üretimi gerçekleştirildiğini, başlayan turfanda soğan hasadı ile birlikte halkın ihtiyacının fazlasıyla karşılanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de soğan üretimi ve piyasaya arzı konusunda veriye dayalı açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, ülkede son 10 yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretildiğini, 2022 yılı kuru soğan üretiminin ise 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleştiğini duyurarak, "Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir" denildi.

TÜİK verilerine de atıfta bulunan Bakanlık, açıklamasında, "Kuru soğanın 2021-2022 pazarlama yılında yurt içi kullanım miktarı 2 milyon 87 bin ton ve yeterlilik oranımız yüzde 114,7'dir. Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Sahip olduğumuz arazi varlığı ile farklı coğrafi bölgelerimizde değişen iklim özellikleri, ülkemizin bir bölgesinde ekim yapılırken bir başka bölgemizde hasat yapmaya imkan vermektedir. Böylece halkımızın gıda ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

TURFANDA SOĞANDA İLK HASATLAR YAPILDI

Açıklamada ayrıca, geçen yıl hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içerisinde tüketimi devam ederken, özellikle güney illerde yeni üretim sezonuna ilişkin ilk hasatların da başladığı duyuruldu.

Bu kapsamda Nisan ayı itibariyle Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadı başladığını, geçen yıl bu iki ilde 272 bin ton olan bu üretimin bu yıl 284 bin tona yükselmesinin beklendiği kaydedildi.