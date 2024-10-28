3. Uluslararası ve Ulusal Hemşirelik Temel Bakımı Kongresi, 22-25 Ekim tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Sağlık eğitiminde ve hemşirelik bakım hizmetlerinde bir ekol olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 22-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası ve 7️. Ulusal Hemşirelik Temel Bakımı Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.

DEÜ 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış oturumuna; DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ve Prof. Dr. Caner Çavdar, DEÜ akademik/idari birim yöneticileri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar, iki yılda bir düzenlenen kongrenin bu yıl 29 Ekim haftasına denk geldiğini ve DEÜ ailesi olarak böyle bir haftada böylesine önemli bir kongreye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Hemşirelik ve bakım hizmetlerinde gelişen yapay zekâ teknolojilerine değinen Prof. Dr. Çavdar, “Ben de tıp fakültesi mezunuyum, iç hastalıkları ve nefroloji uzmanıyım. Sağlık alanında, özellikle hastane ve acil servislerde belli bir stres ve adrenalin yoğunluğu var. Çünkü hem hastalar hem de hasta yakınları hızlı bir teşhis bekliyor. Bir yanda doğumların getirdiği sevinç, diğer yanda üzüntü yer alıyor. Böylesine karmaşık bir alanda, hastalara bir ekip olarak destek veriyoruz ve hemşireler bu işleyişte çok önemli bir yere sahip. Hemşirelik, büyük özveri gerektiren bir alan. Bu nedenle bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi büyük önem taşıyor. DEÜ olarak ülkemizin sağlık alanındaki ilerlemesine katkı sunmaktan ve her yıl onlarca mezunumuzu sağlık neferleri olarak ülkemize kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

“HEMŞİRELİĞİN İLK ADIMI BAKIMDIR”

Bakım kavramının çok önemli olduğunu ve hemşirelik eğitiminin ilk adımının bakım olduğunu vurgulayan DEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler, “Hemşirelik bölümüne başladığınızda, ilk yıl hemşirelik esasları ile başlar ve bakımın ne kadar önemli ve değerli olduğu öğretilir. Bütün anabilim dalları temelde bu anlayış üzerine yapılandırılarak mezun vermeyi hedefler. Meslektaşlarımız da bakım temelinde bu süreci devam ettiriyorlar. Bu nedenle, bakım kavramı ile teknolojik gelişmelerin eğitim süreçleriyle birlikte nasıl ilerlediğini ve daha fazlasının yapılabileceğini tartışabileceğimiz bu kongrenin hepimiz için verimli olmasını temenni ediyorum” ifadesinde bulundu.

“Bakımı Erişilebilir ve Görünür Kılmak” ana temasıyla düzenlenen kongrenin açılış oturumunda, Türkiye’de ve dünyada hemşirelik mesleğinin kilometre taşlarından olan Prof. Dr. Leman Birol da anıldı.

Hazırlık sürecinde 300’e yakın bildirinin gönderildiği kongre kapsamında dört gün boyunca; 4 ana oturum, 5 panel ve 3 uydu sempozyumun yanı sıra 5 farklı salonda düzenlenen 20 eş zamanlı oturumda, 20’si poster sunumu olmak üzere toplam 267 sözlü bildiri sunumu gerçekleştirildi.